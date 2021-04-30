Губернатор поздравил Николая Ренца со вступлением в должность мэра Тольятти

Глава региона поздравил Николая Ренца со вступлением в должность мэра Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил Николая Ренца со вступлением в должность главы Тольятти. Ренц приступил к выполнению обязанностей главы города в пятницу, 30 апреля.

Ранее депутата Самарской губернской думы Николая ренца, который был главврачом тольяттинской городской больницы №5, являющимся одним из крупнейших ковид-госпиталей региона, избрали на пост главы города.

- Вы как никто другой чувствуете пульс города. Я знаю, что вы одной крови с Тольятти. Конечно, вам предстоит создать новую команду, которая будет работать на длительную перспективу. И здесь хочу пожелать вам успехов, - обратился губернатор к новому главе Тольятти.

Дмитрий Азаров ожидает, что теперь городские власти станут более открыты и выстроят эффективную коммуникацию с жителями, четко исполняя наказы горожан.

- Мне хочется, чтобы в Тольятти было радостнее жить. Я настроен работать с полной отдачей, - сказал Николай Ренц.