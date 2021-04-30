В Самарской области будут разводить осетров и белугу

В Самаре состоялось заседание Совета по улучшению инвестклимата в регионе

В Самаре состоялось заседание инвестиционного Совета, на котором обсудили предложения по улучшению условий для ведения бизнеса в регионе. В ходе заседания были оформлены сразу несколько крупных инвестиционных проектов.

В Самарской области, в отдаленном районе, появится туристический комплекс «ЭКО-Отель *RRodnik* by *ALEKIANN*», инвестиции которого составляют 153 миллиона рублей. Проект представляет собой уникальный гостиничный комплекс с рыбоводческим хозяйством, где будут разводить осетра и белугу.

- Новое место станет центром притяжения не только для местных туристов, но и для жителей других городов. Тем более, проект по соседству с тремя регионами, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Также одобрение получили инвестиционные проекты по увеличению площади «Агропромышленного парка «Самара» и развитию альтернативной энергетики.

- Несмотря на пандемию в 2020 году, в Самарской области не был отменен ни один значимый инвестпроект. Так, в прошлом году было запущено 15 новых производств и 10 тысяч рабочих мест, что даже больше, чем в непандемийный 2019 год, - отметил Дмитрий Богданов.

В Самарской области продолжают оказывать системную поддержку для инвесторов, которые понимают перспективы развития бизнеса в регионе и не останавливаются перед рисками.