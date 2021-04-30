В Самаре в припаркованной машине нашли труп замдиректора санатория «Поволжье»

Следователи проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли тело погибшего заместителя директора санатория «Поволжье». Труп был найден в припаркованной иномарке «Датсун» на Пятой просеке, 107. Об этом сообщили в «Самарском обозрении».

58-летний Михаил А. пропал в середине апреля, а почти через неделю его нашли мертвым в собственной машине. По словам криминалистов, следов насильственной смерти на теле нет. В настоящее время назначена судмедэкспертиза, проводятся следственные мероприятия.

В социальных сетях родные и близкие выражают слова соболезнования семье погибшего.