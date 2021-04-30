В Тольятти сотрудники МЧС сняли с высоты третьего этажа шестилетнего ребенка

Анонимный звонок в тольяттинский отдел полиции поступил около пяти часов вечера 28 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мальчик в окне стоит, вот-вот вывалится, приезжайте, - анонимный звонок в тольяттинский отдел полиции поступил около пяти часов вечера 28 апреля. Для проверки сообщения на место направили ближайший наряд, который подтвердил: действительно, ребенок в опасности.

Сотрудники МЧС на вызов приехали в считанные минуты. Двери квартиры были заперты, так что спасателям пришлось лезть наверх - на третий этаж - и буквально снимать мальчугана с окна.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, в тот вечер 6-летний Дима (имя ребенка изменено. Прим.автора) дома находился один. Силовики так и не дождались взрослых, поэтому ребенка передали в соцприют.

В отношении мамы ребенка – 37-летней Ирины Сергеевны сейчас проводится проверка. По предварительным данным, ранее семья на учете в ПДН не состояла. Сейчас органам опеки и полиции предстоит установить, часто ли мать оставляла сына одного, подвергалась ли его жизнь ранее опасности, а также какой образ жизни ведет Ирина Сергеевна: может ли и хочет ли она заботиться о собственном ребенке.