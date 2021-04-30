В Самаре Киа, уходя от столкновения с Нивой, врезалась в дерево

Вероятно, водитель иномарки был пьян Фото: ГУ МВД по Самарской области

29 апреля, на 116-м км в Самаре произошло ДТП с участием «Киа» и «Нивы». В аварии пострадал 27-летний пассажир иномарки.

- По предварительной версии, 60-летний водитель Нивы, двигаясь по улице Калиниградская, на неравнозначном перекрестке создал помеху для иномарки. В результате 38-летний водитель, уходя от столкновения, съехал в кювет, где врезался в дерево, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП, травмы получил пассажир автомобиля Киа. После осмотра врачей, ему было назначено амбулаторное лечение.

По словам полицейских, 38-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.