В Самаре на улице Структурная обрушилась стена аварийного дома

Дом был расселен в 2019 году Фото: прокуратура Самарской области

В ночь на 30 апреля 2021 года в Самаре произошло обрушение стены аварийного дома на улице Структурная, 7. В результате ЧП, жители соседних домов остались без газоснабжения. На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района.

- Жилой дом на улице Структурная, 7 в 2009 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцы были расселены в 2019 году, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В 2020 году прокурор района в судебном порядке обязал администрацию произвести демонтаж ветхого здания. Однако решение суда исполнено не было.

- В связи с неисполнением решения суда судебными приставами возбуждено исполнительное производство, - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время по факту обрушения несущей стены аварийного дома в Самаре проводится проверка. В ходе проверки районным прокурором будет дана оценка действиям должностных лиц, которые были ответственными за организацию сноса ветхого жилья.