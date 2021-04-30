В Самаре на праздники со 2 по 9 мая будут масштабно перекрывать улицы

Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках дорог в центре города.

3 мая с 18:00 до 23:00 будет ограничено движение по улице Вилоновская от Чапаевской до Галактионовской, по улице Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.

С 22:00 3 мая до 15:00 9 мая временно будет приостановлено движение по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Также с 18:00 3 мая до 15:00 9 мая ограничат движение по Молодогвардейской от Высоцкого до Красноармейской.

5 мая с 18:00 до 23:00 и 7 мая с 8:00 до 13:00 перекроют движение по Некрасовской, по Льва Толстого, по Молодогвардейской, по Красноармейской, по Шостаковича, по Вилоновской, по Куйбышева, по Фрунзе, по Чапаевской.

С 22:00 8 мая до 15:00 9 мая движение будет закрыто на улицах Высоцкого, Некрасовской, Льва Толстого, Молодогвардейской, Красноармейской и Вилоновской.

С 6 утра до 15 дня 9 мая закроют проезд по Красноармейской от Максима Горького до Фрунзе, по Шостаковича от Куйбышева до Фрунзе, по Вилоновской от Максима Горького до Фрунзе, по Ульяновской от Чапаевской до Галактионовской, по Студенческому перейлку от Чапаевской до Галактионовской, по Маяковского от Волжского проспекта до Галактионовской, по Полевой от Волжского проспекта до Галактионовской, по Максима Горького от Льва Толстого до Вилоновской, по Куйбышева от Льва Толстого до Вилоновской, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, по Лесной от Волжского проспекта до Осипенко, по Фрунзе от Льва Толстого до Вилоновской, по Чапаевской от Льва Толстого до Красноармейской, по Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой, по Галактионовской от Ленинградской до Ульяновской

9 мая с 13:00 до 01:00 10 мая закроют проезд на Осипенко, Циолковского, по Волжскому проспекту, по Лесной, а также по Северо-Восточной магистрали.

Со 2 мая 18:00 до 9 мая 15:00 будет запрещен проезд по Молодогвардейской, Шостаковича и Чапаевской.

8 мая 06:00 до 15:00 9 мая ограничат движение на Красноармейской, Шостаковича, Вилоновской, Ульяновской, на Студенческом переулке, по Маяковского, Полевой, Максима Горького, Куйбышева, по Волжскому проспекту, по Лесной, Фрунзе, Самарской, Чапаевской, Молодогвардейской и Галактионовской.

С 6 утра 8 мая до часу ночи 10 мая временно будет закрыт проезд на улице Осипенко, Циолковского, по Волжскому проспекту, Лесной, по Северо-Восточной магистрали.

На время ограничений наземный общественный транспорт пустят по измененным схемам движения. Так, изменят движение трамваи №3, 16, 20. Троллейбусы №6 и №16 не будут ходить вечером 5 мая, днем 7 мая, и с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая. Также временные изменения вносятся в ряд автобусных маршрутов - № 24, 92, 297, 61, 247, 261, 3, 11, 34, 37, 46, 47, 80, 207, 226, 295, 297, 53 и №6.

Ознакомиться с временными изменениями движения общественного транспорта можно на сайте администрации города. Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.