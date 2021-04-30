Губернатор Самарской области поздравил пожарных с профессиональным праздником

За проявленный героизм пожарным вручили награды

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником.

В Самарской области создан территориальный пожарно-спасательный гарнизон, в котором около двухсот профессиональных подразделений. Численность личного состава – 7,5 тысяч человек, а также в регионе есть специалисты лесопожарных станций и члены добровольных пожарных команд. Дмитрий Азаров поблагодарил весь гарнизон за самоотверженный труд и за подвиги, проявленные на службе.

В свою очередь начальник МЧС по Самарской области Олег Бойко поблагодарил правительство региона за материально-техническое укрепление службы.

- Противопожарная служба Самарской области – самая большая в ПФО. Мы благодарны за вклад и за поддержку в развитии, - сказал Олег Бойко.

Дмитрий Азаров выразил особые слова благодарности ветеранам и офицерам службы. Он поблагодарил их за передачу опыта новому поколению спасателей, последовательную наставническую работу. За особый героизм глава региона вручил награды.