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Общество1 мая 2021 9:18

1 мая 2021 года в Самаре пройдет без демонстраций, но с праздничными локациями

Об этом сообщили в департаменте информационной политики
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Массовых демонстраций не будет из-за коронавируса

Массовых демонстраций не будет из-за коронавируса

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В праздник Весны и Труда в Самаре и области не будут проводить праздничные демонстрации, однако праздничные локации в городах все же организуют.

- Праздник 1 мая придет во все районы Самарской области. В городах и поселках пройдут музыкальные и спортивные мероприятия на открытых площадках, - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Праздничные демонстрации в Самаре на первомай были отменены в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой. Также горожанам напомнили, что во время посещения общественных пространств необходимо соблюдать все меры безопасности – носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды на 1 мая в Самарской области. По прогнозу ожидаются грозы и умеренные дожди. Кроме того, возможно усиление вестра с порывами до 18 м/с.