1 мая 2021 года в Самаре стартовали дачные перевозки

В праздничные дни дачные автобусы курсировать не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 мая стартовали дачные автобусы. В департаменте транспорта отметили, что в этот день желающих уехать на дачу немного меньше, чем в прошлые годы. Это связано в первую очередь с ухудшением погодных условий.

Дачные автобусы перед стартом сезонных поездок тщательно обработали и провели генеральную уборку. В дальнейшем за соблюдением санобработки перевозчик будет следить в ежедневном режиме.

Кроме того, контролировать соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора будут и при посадке пассажиров в автобусы. Так, обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции. На линии помимо кондукторов и водителей будут проводиться контрольные рейды представителей контрольно-ревизионной службы.

Напомним, что в период праздничных мероприятий и православных праздников, дачные перевозки осуществляться не будут. Так, 2, 9 и 11 мая 2021 года автобусы будут задействованы для перевозок на городские кладбища.