В Самаре прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай

Зрители были в восторге от выступления самарских спортивных команд

1 мая 2021 года в Самаре состоялся молодежный фестиваль #МирТрудМай, который прошел при поддержке партии «Единая Россия». Представители экстремальных видов спорта и интеллектуалы студенческих активов города продемонстрировали свои таланты в Струковском саду.

- В Струковском парке собрались более ста молодых людей, чтобы поддержать участников первомайского «Росквиза», увидеть выступление известных самарских экстрим-команд и стать участниками мастер-классов, -рассказали организаторы фестиваля.

В фестивале участвовали команда федерации черлидинга, роллеры, велотриал «Адреналин Самара», мастер футбольного фристайла, а также команда паркура «Across» показали зажигательные выступления и провели мастер-классы для зрителей.

От экстремальных спортивных развлечений зрители перешли к интеллектуальной битве. Свое знание истории Первомая продемонстрировали студенты самарских университетов, колледжей, представители общественных молодежных движений «За Волгу», «Волонтеры-медики» и болельщики футбольного клуба «Крылья Советов».

День Весны и Труда неслучайно был выбран датой проведения молодежного фестиваля, ведь это - результат многочасового труда. Именно труд позволил участникам блеснуть своими талантами на фестивале.