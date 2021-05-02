Под Самарой Мицубиши улетела в кювет и перевернулась

Автомобиль перевернулся и упал на крышу

В Самарской области случилась серьезная авария в Богатовском районе. Здесь около десяти утра первого мая автомобиль Митцубиши Паджеро вылетел с трассы, опрокинулся в кювет и перевернулся на крышу.

- Авария произошла в 9.55 утра на трассе Кинель-Богатое-Борское. Автомобилистка двигалась в сторону села Печинено и в какой-то момент, не выбрав безопасную скорость, не справилась с управлением, съехала в правый кювет и машина опрокинулась, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате трем пассажирам автомобиля - мужчине 48 лет и двум 15-летним подросткам понадобилась помощь медиков. Их доставили в больницу автомобилем скорой помощи. Сама водитель не пострадала. Сотрудники ГИБДД установили и опросили очевидцев случившегося и предполагают, что женщина нарушила п.п. 10.1 ПДД РФ.