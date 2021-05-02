В Самарской области снова обнаружили избыточную смертность

Врачи борются с вирусом, но не всегда успешно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте 2021 года в Самарской области снова зарегистрировали избыточную смертность. Напомним, что раньше число умерших в сравнении месяц к месяцу разных лет не сильно отличалось и, напротив, даже наблюдалась тенденция к снижению смертности. Но все испортил пандемийный год. В марте 2021 года умерло на 1137 человек больше, чем в марте прошлого года.

- Смертность в Самарской области за месяц составила 4782 человека, рождаемость - 2526 человек. Естественная убыль населения - 2256 человек, - рассказали в Росстате.

Количество браков выросло на 239, увеличилось и число разводов. В целом за первый квартал избыточная смертность составила чуть больше 3000 человек. Это напрямую не связано с коронавирусом, тем не менее эксперты отмечают, что на общую продолжительность жизни и на здоровье пожилых самарцев этот вирус оказал очень серьезное влияние, буквально активизируя все остальные болячки.