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Происшествия2 мая 2021 15:37

На Кряжском шоссе таксист влетел в яму на дороге и встал "на попа"

Видимо, мужчина пытался обогнать грузовичок с алкоголем
Анастасия МЫШКИНА
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Неприятность случилась с автомобилем такси

Неприятность случилась с автомобилем такси

В Самаре на Кряжском шоссе случилось курьезное, но неприятное ДТП. Мужчина на автомобиле такси видимо решил обогнать грузовичок с алкоголем, но не рассчитал свои силы. В результате он протаранил ограждение, которым дорожные рабочие прикрыли яму на шоссе. И оказался прямо в ней, встав на нос и выставив зад машины наверх.

- Решил повторить трюк из компьютерных игр, - иронизируют пользователи соцсетей.

Разобраться в обстоятельствах ДТП еще предстоит полиции. Впрочем, очевидно, что таксист уже проиграл - по крайней мере, свое время, которое он мог бы потратить на заработок денег.

ДТП