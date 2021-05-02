На Кряжском шоссе таксист влетел в яму на дороге и встал "на попа"

Неприятность случилась с автомобилем такси

В Самаре на Кряжском шоссе случилось курьезное, но неприятное ДТП. Мужчина на автомобиле такси видимо решил обогнать грузовичок с алкоголем, но не рассчитал свои силы. В результате он протаранил ограждение, которым дорожные рабочие прикрыли яму на шоссе. И оказался прямо в ней, встав на нос и выставив зад машины наверх.

- Решил повторить трюк из компьютерных игр, - иронизируют пользователи соцсетей.

Разобраться в обстоятельствах ДТП еще предстоит полиции. Впрочем, очевидно, что таксист уже проиграл - по крайней мере, свое время, которое он мог бы потратить на заработок денег.