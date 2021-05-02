В Самаре сняли на видео странную стройку около Лейтенанта Шмидта

В Самаре что-то строят на спуске около Лейтенанта Шмидта

В Самаре видеоблогер Александр Карягин снял с высоты стройку, которая ведется на побережье Волги, в районе спуска Лейтенанта Шмидта. Что именно здесь должно появиться пока непонятно: читатели предположили, что речь может идти о продолжении набережной или же о стройке стоянки для лодок.

Также жители Самары предположили, что здесь может появиться элитный комплекс или стоянка для автомобилей. Вполне возможно, что здесь просто занялись берегоукреплением. Или же здесь должен появиться яхт-клуб - очевидно, что работы идут полным ходом.

Александр Карягин все время снимает самые интересные моменты из жизни города.