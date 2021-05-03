Уникальный музей теплоэнергетики в Самаре посетили около трех тысяч человек

Музей очень впечатлил горожан Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В понедельник 3 мая в Самаре завершает работу интерактивный музей теплоэнергетики Т Плюс. За две недели, что он функционирует в городе, уникальную выставку, единственную в России, посетили около трех тысяч человек. Сегодня у жителей и гостей областной столицы еще есть шанс побывать в интересном месте, расположенном на второй очереди набережной.

В музее Т Плюс можно узнать, как производится тепло, почему кипяток в кране не замерзает даже в самые лютые морозы и много других любопытных вещей, связанных с энергетикой. Выставку посещали молодые и пожилые люди и все они были приятно удивлены полученной информацией, которую экскурсоводы доносили максимально доступным языком.

- Все очень наглядно, красочно, ярко! Показана цепочка возникновения тепла – от сжигания топлива до батарей в домах и кранов горячей воды. Очень впечатлило! - поделился впечатлениями один из посетителей Игорь Елизаров.

В Самаре музей Т Плюс свои двери закрыл, но теперь его ждут в других городах, расположенных в зоне работы энергокомпании.