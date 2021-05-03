В Самарской области 10 человек умерли от коронавируса, еще 141 заболели

Борьба с коронавирусом продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 мая в Самарской области подтвердились еще 141 случай заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных с начала пандемии теперь - 61424.

К сожалению, по-прежнему не обходится без жертв. За сутки от covid-19 в регионе умерли 10 пациентов. Столько же было и накануне. С весны прошлого года от коронавирусной инфекции скончались уже 1532 человека.

Победить болезнь за день смогли еще 139 местных жителей. Медики напоминают - опасность остается! Соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и носите маски.