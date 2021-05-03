В Тольятти мужчина задушил свою жену и покончил с собой

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая трагедия произошла в Тольятти. 30 апреля там возле дома на Революционной обнаружили труп 35-летнего мужчины, ранее дважды судимого. В квартире погибшего на 11 этаже участковый нашел задушенной его 30-летнюю супругу.

- По предварительной версии, между ними произошла ссора. В ходе конфликта муж задушил жену, а затем покончил с собой, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.