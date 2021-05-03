В Самаре речному причалу могут дать имя купца Константина Головкина

В Самаре готовятся к юбилею Константина Головкина Фото: СОЦСЕТИ

28 апреля депутат госдумы РФ Александр Хинштейн провел заседание оргкомитета по празднованию 150-летнего юбилея Константина Головкина. Праздновать день рождения знаменитого купца, оставившего значимый след в истории Самары, планируют с размахом. Его именем могут назвать несколько общественных пространств.

Так, на собрании прозвучало предложение назвать в честь миллионера Головкина безымянный сквер на Ленинградской, расположенный рядом с Домом Специалистов. А представители самарского яхтклуба считают, что имя Константина Головкина лучше всего присвоить одному из речных причалов города.

- Будем определяться какая из идей лучше: назвать именем Головкина какую-нибудь площадь или сквер, или же причал, поскольку ни один из причалов в Самаре не является именным, - отметил Хинштейн.

Также имя Головкина могут дать одной из местных художественных школ.