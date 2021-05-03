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Происшествия3 мая 2021 18:24

В Самарской области пьяный водитель перевернулся на "четверке" и едва не погубил пассажира

Как установили полицейские, автолюбитель в этом году неоднократно нарушал ПДД
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Сам водитель не пострадал

Сам водитель не пострадал

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера днем, 2 мая, серьезное ДТП произошло в Борском районе региона. Примерно в 15:45 там улетел в кювет 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104. Произошло это на дороге со стороны села Благодаровка в сторону села Гвардейцы.

- Водитель "четверки" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не выбрался безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

52-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Что касается автолюбителя, то полицейские установили, что в этом году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту случившегося сейчас проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ДТП