Мужчина и 12-летняя девочка погибли в жутком ДТП с грузовиком в Самарской области

Полицейские проводят проверку по факту ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Страшное ДТП сегодня днем, 3 мая, произошло в Большеглушицком районе Самарской области. Примерно в 15:30 на 5 километре трассы Южный-Самара-Большая Черниговка столкнулись легковушка и грузовик.

- В результате аварии скончались на месте водитель легковой машины и 12-летняя девочка-пассажир. Женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована, - сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас по факту произошедшего полицейские проводят проверку. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии.