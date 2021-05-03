Все залило кровью: в Самаре преступник избил продавщицу магазина арматурой

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося ФОТО: Владимир Любенко Фото: соцсети

1 мая в Самаре на улице Фрунзе, 24 было совершено разбойное нападение на магазин. Неизвестный избил продавщицу арматурой, чтобы забрать деньги из кассы.

- Мужик в медицинской маске попросил продать бутылку пива. Продавец отвернулась к холодильнику, а он нанес ей удар сзади по голове обрезком арматуры, - сообщает у себя на странице в "Фейсбуке" владелец торговой точки Владимир Любенко.

По словам Владимира, злоумышленник рванул к кассе, а женщина начала кричать. Тогда налетчик стал наносить ей хаотичные удары по голове, а потом сбежал, оставив некоторые важные улики.

Пострадавшая сейчас в больнице. Как отмечает Любенко, весь магазин залит кровью. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.