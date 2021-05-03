В Самарской области троих мужчин уличили в сексуальной связи с 14-летней девочкой

Разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в ситуации 14-летней Вики из Новокуйбышевска. Стражи порядка считают, что девочку вовлекали в совершение антиобщественных действий, также ей наносили телесные повреждения.

- В ходе проверки инспектора ПДН обнаружили, что с несовершеннолетней вступали в половую связь трое парней - 2001, 1989 и 1996 годов рождения. Это происходило 5 и 6 марта в селе Ст. Ермаково, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Разбирательства сейчас продолжаются. В случае подтверждения всех фактов на подозреваемых будет возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ - половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.