В Самарской области пьяный водитель может сесть на два года за повторный отказ от медосвидетельствования

За повторное нарушение было возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ДПС по Большеглушицкому району получили информацию, что лишенный водительских прав местный житель снова сел за руль в нетрезвом состоянии.

- Во время проверки документов полицейские заметили, что житель Большой Глушицы имеет признаки алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что 35-летний водитель уже был лишен водительских прав на 1,5 года за отказ от медицинского освидетельствования, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Водитель вновь отказался от прохождения освидетельствования. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, лицом подвергнутым административному наказанию». Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.