В Сызрани квартирант вынес из «однушки» всю бытовую технику

Хозяин квартиры обратился в полицию, и стражи порядка сразу узнали в квартиранте паренька, который уже давно "промышляет" воровством и грабежами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани полиция в апреле разыскивала 33-летнего Андрея К – молодому человеку полицейские хотели задать несколько вопросов о судьбе имущества, которое пропало из квартиры на проспекте Карла Маркса. Еще больше вопросов и претензий к молодому человеку у владельца квартиры Александра Михайловича.

- Я предполагаю, что бытовую технику вывез квартирант. Думаю, что сделал он это в период с 12 по 14 апреля, - рассказывал мужчина. – Из квартиры пропал ЖК-телевизор, микроволновка, пылесос и обогреватель.

Общая стоимость пропавшего – примерно 20,5 тысяч рублей. Александр Михайлович обратился в полицию. Те в квартиранте «опознали» старого знакомого – Андрей К., хоть и женат, семью содержит не за счет честно заработанных денег. Вместо этого он предпочитает воровать и грабить, за что уже имеет судимости.

Парня объявили в розыск, после чего полицейские пошли осматривать продукцию, выставленную в ломбардах. В одном из них нашли всю технику, пропавшую из квартиры Александра Михайловича.

1 мая уголовное дело возбудили по статье «Кража», подозреваемого нашли, опросили и... отпустили под подписку о невыезде. Так что Андрей снова ищет заработок - честный или нет, покажет время.