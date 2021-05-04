В Самаре увеличат выплаты беременным женщинам и введут кешбэк за детский отдых

Деньги за отдых в детских лагерях будут возвращать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия" об исполнении ряда социальных предложений. Так, с 1 июля планируют увеличить выплаты беременным женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации и вставшим на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину регионального прожиточного минимума.

Кроме того, президент подписал поручение и возврате половины от стоимости путевок в детские лагеря. На кешбэк можно будет рассчитывать уже с 15 мая и как минимум до конца 2021 года. Льгота касается всех жителей страны.

Среди других поддержанных начинаний - закупка школьных автобусов для регионов за счет федерального бюджета. Ежегодно до 2024 года планируют покупать не менее четырех тысяч единиц транспорта.

Еще одно интересное предложение, одобренное Путиным, обеспечение бесплатного подключения домов к газу. Эту работу правительство совместно с "Газпромом" должно выполнить до 2023 года.

В списке предложений партии, которые будут реализованы - скидка на инфраструктурные кредит, дополнительные выплаты неполным семьям с детьми и не только. Глава Самарской области и секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров заявил, что все задачи, озвученные президентом, очень важны.

- Президент озвучил конкретные цифры и сроки. Наша задача их исполнить. Они очень важны для каждого жителя страны, - отметил губернатор.