В Струковском парке в Самаре неизвестные вандалы сломали молодую рябину

Администрация думает, что сломать рябину могли дети Фото: МАУ "Парки Самары"

В Самаре неизвестные сломали саженец рябины в Струковском саду. Об этом рассказали в твиттере представители МАУ «Парки Самары».

- Кто-то не смог пройти мимо молодого дерева. Интересно, чем именно не понравилось подрастающему поколению саженец в парке, - пишут в администрации городских парков Самары.

В администрации предположили, что вандалами могут быть дети или подростки. Представители МАУ «Парки Самары» просят горожан бережнее относиться к растительности и приучать к бережливости своих детей.

Отметим, в настоящее время в парках города проходит работа по озеленению. Так, в парке Гагарина были высажены тополя, а Воронежские озера обогатились новыми липами. По словам администрации, в самарских парках на этот год запланирована масштабная серия посадок.