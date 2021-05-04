В Самаре женщина выжила, выпав из окна с высоты второго этажа

Выпав из окна, она встала, отряхнулась, взяла документы и поехала в больницу проверять, все ли кости целы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 1 мая в одну из самарских больниц из поселка Мехзавод приехала 40-летняя женщина. Пациентка была не слишком трезва, на лице виднелись ссадины и ушибы, жаловалась на боль в правой руке.

- Стали расспрашивать ее, что случилось, она говорит: представляете, мыла окна, подул ветер, я не удержалась и выпала из окна, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники. – По ее словам квартира находится на втором этаже. То ли падать было невысоко, то ли выпитый алкоголь так повлиял - но она не только выжила, но и травм серьезных не получила.

Обследование показало: у женщины сломана лопатка, при этом ни другие кости, ни внутренние органы не повреждены, даже сотрясения головного мозга нет, чего можно было бы ожидать с учетом ссадин на лице.

Пациентке оказали необходимую помощь и отпустили домой, порекомендовав впредь быть более осторожной.