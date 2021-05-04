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Здоровье4 мая 2021 11:48

В Самарской области 139 человек заболели коронавирусом, 10 пациентов скончались

Опубликована статистика по коронавирусу в Самарской области на 4 мая 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Данные по коронавирусу на 4 мая

Данные по коронавирусу на 4 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 4 мая 2021 года в Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 139 человек. Общее количество заболевших на сегодняшний день – 62 103 человек.

Из общего числа зараженных, 59 253 пациента успешно завершили лечение, в том числе за минувшие сутки выздоровели 144 человека.

Что касается печальной статистики, по данным на 4 мая, в регионе за сутки зарегистрировали 10 летальных случаев. За весь период пандемии от коронавируса скончались 1542 человека.

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