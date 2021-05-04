В Тольятти майора полиции заподозрили в покупке поддельного диплома о высшем образовании

Теперь вместо почетного ухода по покой ей «светит» увольнение по статье и уголовное преследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Анатольевна проработала в тольяттинской милиции-полиции почти 25 лет. Недавно женщина решила уйти на пенсию по выслуге лет и подала необходимые документы для оформления отпуска с последующим увольнением. Теперь же вместо почетного ухода по покой ей «светит» увольнение по статье и уголовное преследование.

- Для подготовки документов мы, как положено, направили запрос в университет, где она получала высшее образование, чтобы подтвердить тот факт, что она действительно там училась с 1994 по 1997 гг. Но получили неожиданный ответ: такой студентки в вузе не было, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

После этого диплом сотрудницы ОВД, который хранился в отделе кадров, отдали экспертам, которые подтвердили: да, действительно, это подделка, выпущенная на лазерном принтере.

30 апреля материалы проверка в отношении Ольги Анатольевны тольяттинские полицейские передали в коллегам из регионального Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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