На начальника контрразведки из Тольятти возбудили уголовное дело за призывы бить силовиков

Полиция уже передала материалы следователям, уголовное дело возбудили по статье, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники областного Центра по противодействую экстремизму передали в региональный Следственный комитет материалы проверки в отношении Вячеслава Юрьевича из Тольятти. 51-летний мужчина, по оперативным данным, состоит в подпольном движении «Граждане СССР», причем занимает там не последнюю должность – начальника контрразведки Государственно-Народной Чрезвычайной Комиссии РСФСР.

- В ходе мониторинга соцсетей на странице Вячеслава Юрьевича была обнаружена публикация, которая содержит в себе призывы к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, - говорят собственные источники корреспондентов «КП-Самара».

Запись была опубликована в октябре 2017 года, но это никого не смутило. Нарушение задокументировали, материалы передали в региональный Следственный комитет, и 29 апреля там возбудили уголовное дело по ст.280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Однако Вячеславу Юрьевичу к разговорам со следователями не привыкать - ранее его уже не раз судили по ст.20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».