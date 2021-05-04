В Тольятти начали строить новый детский сад и школу

В Тольятти появится новая школа и детский сад и яслями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти начали возводить новый детский сад на улице 40 лет Победы и школу в 20 квартале. Фундаменты под новые учреждения почты готовы.

В Тольятти на улице 40 лет Победы уже на 50% готов фундамент под строительство детского сада на 150 мест. Планируется, что 11 мая строители уже приступят к возведению стен. Отметим, что в новом детском саду будут предусмотрены также ясельные группы на 45 мест для детей от 1,5 лет.

Кроме того, в 20 квартале началось строительство новой школы на 1600 мест. Сейчас укладывается фундамент и проводятся земляные работы. Заливать стены и колонны подвала планируется начать уже к концу мая.

Подрядчик работает согласно установленному графику. В этом году будут установлены каркасы учреждений, а в 2022 году строительно-монтажные работы будут завершены.