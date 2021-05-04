В Самаре с начала мая угарным газом отравились шесть человек, в том числе двое детей

Двоих детей и двоих взрослых госпитализировали в больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие майские выходные зарегистрировано два случая отравления угарным газом. По данным ГУ МЧС по Самарской области, пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Так, утром 2 мая, на улице Пионерская, 30, газом отравились 54-летний мужчина и 51-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы в областную клиническую больницу имени Середавина.

Второй случай произошел в одном из многоквартирных домов в поселке Мехзавод. В ночь на 4 мая угарным газом отравилась семья с двумя маленькими детьми. Двое детей 8 и 13 лет были госпитализированы в первую детскую больницу имени Ивановой, а родители после осмотра врачей от госпитализации отказались.

По предварительной версии в обоих случаях причиной утечки газа могло стать нарушение эксплуатации газового оборудования.