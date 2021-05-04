Придут ли в Самару снегопады из Москвы

Самарцы переживают, что зима может вернуться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник ночью, 4 мая, в Самарской области, по информации Приволжского УГМС, ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. Местами пройдёт кратковременный дождь, однако снега, который обрушился на Москву, синоптики не прогнозируют.

- Понижение температуры должно быть, должны пройти осадки. Однако снега не прогнозируется, - сообщила «КП-Самара» руководитель Самарского гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.

В среду ночью по Самарской области также ожидается небольшой, местами умеренный дождь, ветер будет дуть западный с порывами до 20 м\с. Днём 5 мая температура воздуха не поднимется выше +17. В четверг 6 мая температура вернётся на отметку выше 20 градусов тепла.