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Общество4 мая 2021 12:48

Придут ли в Самару снегопады из Москвы

Синоптики рассказали "КП-Самара", как ухудшится погода в регионе и будет ли на Волге снег из Москвы
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Самарцы переживают, что зима может вернуться

Самарцы переживают, что зима может вернуться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник ночью, 4 мая, в Самарской области, по информации Приволжского УГМС, ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. Местами пройдёт кратковременный дождь, однако снега, который обрушился на Москву, синоптики не прогнозируют.

- Понижение температуры должно быть, должны пройти осадки. Однако снега не прогнозируется, - сообщила «КП-Самара» руководитель Самарского гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.

В среду ночью по Самарской области также ожидается небольшой, местами умеренный дождь, ветер будет дуть западный с порывами до 20 м\с. Днём 5 мая температура воздуха не поднимется выше +17. В четверг 6 мая температура вернётся на отметку выше 20 градусов тепла.