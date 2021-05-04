В железнодорожной станции в Самарской области найдено тело погибшего помощника машиниста

Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области, 1 мая, на станции «Октябрьск» было обнаружено тело погибшего помощника машиниста. Сотрудники СК на транспорте выясняют причины гибели рабочего.

- Около половины 12 дня, 1 мая, при приеме электровоза на станции был обнаружен мертвым помощник машиниста. Признаков криминальной смерти нет. Проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза, - рассказали в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, тело парня нашли рабочие локомотивной бригады. Рядом с телом лежала металлическая проволока.

- Предположительно, рабочий закрывал крышку песочного люка с помощью проволоки, и одним концом прикоснулся к полозу токоприемника, находящийся под напряжением, - пишут свидетели трагедии в социальных сетях.

В настоящее время расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.