В центре Самары встал трамвай

Событие произошло на пересечении улиц Полевая и Арцыбушевская
Фото: СОЦСЕТИ
В Самаре днем, 4 мая, в центре города сломался трамвай под №18. Событие произошло на пересечении улиц Полевая и Арцыбушевская, напротив больницы имени Пирогова.
Фото с места событий очевидцы выложили в соцсеть. Причиной остановки стала погнутая электроприемная стрела. Судя по фотографиям, устранением неисправности уже занимаются.
Согласно оценке Яндекс.Пробок на улице Полевой уже скапливаются автомобили, наблюдает затруднение в движении. Проезд затруднен в сторону улицы Мичурина от Галактионовской.