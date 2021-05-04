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Общество4 мая 2021 13:09

В центре Самары встал трамвай

На Полевой остановилось движение трамвая из-за погнутой электроприёмной стрелы
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Событие произошло на пересечении улиц Полевая и Арцыбушевская

Событие произошло на пересечении улиц Полевая и Арцыбушевская

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре днем, 4 мая, в центре города сломался трамвай под №18. Событие произошло на пересечении улиц Полевая и Арцыбушевская, напротив больницы имени Пирогова.

Фото с места событий очевидцы выложили в соцсеть. Причиной остановки стала погнутая электроприемная стрела. Судя по фотографиям, устранением неисправности уже занимаются.

Согласно оценке Яндекс.Пробок на улице Полевой уже скапливаются автомобили, наблюдает затруднение в движении. Проезд затруднен в сторону улицы Мичурина от Галактионовской.