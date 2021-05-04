В Самаре под суд отдали более двух десятков членов наркомафии

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела по незаконному сбыту наркотиков в крупном и особо крупном размере. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительные заключения в отношении 21 местного жителя.

В июне 2015 года самарец создал организованное преступное сообщество с целью сбыта наркотических средств на территории региона. В сообщество входили пять обособленных подразделений, участники которых осуществляли закладки наркотиков на территории Самарской области.

- Участники ОПС использовали специальные места хранения наркотических средств, координаты которых направляли покупателям. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 32 преступлений, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Для легализации полученных от продажи наркотиков доходов, члены группировки совершили финансовые операции по их обналичиванию на сумму свыше 35 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность в 2019 году, а в настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.