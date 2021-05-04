Самарские таможенники изъяли 20 тонн санкционных яблок

Запрещенные к продаже яблоки везли из Польши. Фото - пресс-служба Самарской таможни

Мобильная группа Самарской таможни выявили грузовик из Казахстана, в котором перевозили санкционные яблоки, запрещенные для реализации в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось при проверке, на территорию станы пытались ввезти 20 тонн свежих яблок. При осмотре груза таможенники увидели, что с коробок срывали маркировку, пытаясь скрыть страну происхождения груза. На нескольких поддонах остались обозначения, свидетельствующие, что яблоки везут из Польши.

Как сообщают в таможне, товар изъят и уничтожен Россельхознадзором по Оренбургской области.