В Парке Победы в Кинеле накануне 9 мая высадили молодые липы и серебристые тополи

В акции приняло участие много волонтеров и школьников Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Кинеле в Парке Победы представители партии "Единая Россия" провели акцию накануне праздника 9 мая. В месте, где расположен мемориальный комплекс, посвященный горожанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и открытый музей военной техники, высадили новые деревья.

К мероприятию присоединились не только волонтеры, но и депутат самарской губернской думы Александр Живайкин, депутат кинельской гордумы Александр Молодцов, а также секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Светлана Жиганова.

Акция носит название "Сад памяти". Благодаря ей в знаковом для горожан месте появятся 120 молодых лип и серебристых тополей. Их же в канун 9 мая планируют высадить и в Детском парке города. Всего в рамках проекта в Кинеле будет высажено более 200 саженцев. А по всей России в рамках акции планируется посадить 27 миллионов деревьев.