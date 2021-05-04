Глава самарского минздрава рассказал о трех применяемых вакцинах от коронавируса

В Самарской области применяют три типа вакцин от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал в своем обращении к жителям региона о трех применяемых сейчас вакцинах для борьбы с коронавирусом.

Сейчас в регион поступают три типа вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак".

"Спутник V" является вакциной на основе аденовируса человека, которые обычно вызывают ОРВИ. В организм проникает инактивированный аденовирус, который может доставить "по адресу" необходимые для борьбы с коронавирусом антитела, при этом сам вред не причиняет.

"Эпиваккорона" - это полученные искусственным путем антигены коронавируса, которые доставляют в организм в составе физраствора. Так же доставляют и "Ковиак", но при производстве этой вакцины брали антигены от живого, а не искусственного коронавируса.

По последним данным, коронавирусом в Самарской области с начала пандемии заболели порядка 62 тысяч человек, в том числе 139 - за прошедшие сутки.