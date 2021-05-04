Глава СУ СК России по Самарской области Самодайкин может покинуть свой пост

В руководстве следственного комитета СК РФ по Самарской области могут произойти изменения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель следственного управления СК РФ по Самарской области Валерий Самодайкин может покинуть свой пост, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Об этом он сообщил во вторник, 4 мая, в день рождения генерал-майора. "Думаю, это крайний день рождения, который генерал Самодайкин отмечает на Самарской земле. Ожидается, что в ближайшее время он возглавит СУ СК по Ивановской области", - написал депутат.

Валерий Самодайкин был назначен руководителем регионального следственного управления в 2014-м году, в 2016-м году указом президента страны назначен на эту же должность еще на 5 лет.

Прежде, чем приехать в Самару, Самодайкин с 2012 по 2014-й годы занимал пост заместителя главы СУ СК по Красноярскому краю, до этого на разных должностях работал в СУ СК и прокуратуре Омской области.