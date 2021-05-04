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Общество4 мая 2021 15:36

В Самарской области с 28 мая запретят ходить в лес

На въездах установят шлагбаумы и пропускные пункты
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области временно нельзя будет ходить в лес

В Самарской области временно нельзя будет ходить в лес

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области с 28 мая запретят ходить в лес. Это связано с обработкой деревьев пестицидами от вредителей.

Ограничения будут действовать с 28 мая по 17 июня. При въезде в леса установят шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты.

Сообщается, что на расстоянии примерно в 300-500 метров от границ зоны обработки поставят специальные таблички с надписью: "Осторожно! Применены пестициды", а также с информацией о сроке действия ограничений. Предполагается, что в общей сложности ограничения продлятся не более 21-го дня.