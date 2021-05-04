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Общество4 мая 2021 16:19

Санавиация в Самарской области с начала года перевезла четыре десятка пациентов

Срочная доставка в больницу на вертолете понадобилась двоим детям
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На вертолете доставляют пациентов из отдаленных районов

На вертолете доставляют пациентов из отдаленных районов

В Самарской области санавиация с начала года доставила вертолетом в больницы Самары и Тольятти 41-го пациента, совершив 39 вылетов. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Доставляли пациентов политрамвами, ожогами, с пневмонией. Двоих пациентов перевезли в больницу им. Середавина в Самаре с аневризмой головного мозга для проведения высокотехнологичных операций.

Кроме того, вертолетом в больницу доставляли двоих детей - одного с сахарным диабетом, у другого был ишемический инсульт. Обоих доставляли в педиатрический корпус больницы Середавина.