Санавиация в Самарской области с начала года перевезла четыре десятка пациентов

На вертолете доставляют пациентов из отдаленных районов

В Самарской области санавиация с начала года доставила вертолетом в больницы Самары и Тольятти 41-го пациента, совершив 39 вылетов. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Доставляли пациентов политрамвами, ожогами, с пневмонией. Двоих пациентов перевезли в больницу им. Середавина в Самаре с аневризмой головного мозга для проведения высокотехнологичных операций.

Кроме того, вертолетом в больницу доставляли двоих детей - одного с сахарным диабетом, у другого был ишемический инсульт. Обоих доставляли в педиатрический корпус больницы Середавина.