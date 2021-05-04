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Происшествия4 мая 2021 18:07

Появилось видео крупного пожара в Волжском районе, где горят 10 дачных домов

Горят строения на дачных участках и сухая трава
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Волжском районе продолжают тушить дачные участки. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Волжском районе продолжают тушить дачные участки. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаркой области в Волжском районе продолжают тушить крупный пожар на дачных участках. Около Воскресенки горят 10 дачных домиков и сухая трава на большой площади.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС во вторник, 4 мая, в 16:17. На ликвидации работают 117 человек и 37 единиц техники с привлечением военнослужащих и пожарного поезда.

Площадь, пройденная огнем, составила 5 га. В настоящее время ликвидация крупного пожара продолжается. Как сообщают МЧС, пострадавших и погибших во время происшествия не было.

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