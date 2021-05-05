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Общество5 мая 2021 8:02

В Самаре на 9 мая городские музеи можно будет посетить бесплатно

Некоторые музеи в Самаре анонсировали бесплатный вход на День Победы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Филиалы самарского областного краеведческого музея Алабина анонсировали свободный вход на День Победы

Филиалы самарского областного краеведческого музея Алабина анонсировали свободный вход на День Победы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 9 мая, в День празднования Победы в Великой Отечественной войне, некоторые музеи Самары можно будет посетить совершенно бесплатно.

Так, бесплатный вход анонсировали музей имени Алабина, Музей модерна, Дом-музей Ленина, Дом-музей Фрунзе и Самарский художественный музей. Стоит отметить, что свободный вход будет только на основные постоянные выставки.

Кроме того, свободный вход будет на экспозицию в Историческом парке «Россия – моя история», который находится в ТРК «Гудок».