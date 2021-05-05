Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 мая 2021 11:26

В Самаре под колеса автобуса попали три человека

58-летний водитель автобуса сдавал задним ходом и не заметил пешеходов
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Водитель не заметил идущих пешеходов Фото: ГУ мВД по Самарской области

Водитель не заметил идущих пешеходов Фото: ГУ мВД по Самарской области

Утром 4 мая, в Октябрьском районе Самары, произошло ДТП, в котором пострадали три пешехода.

- По предварительной версии, автобус Пежо, двигаясь задним ходом в районе дома №209 по улице Авроры, наехал на трех пешеходов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали 41-летний мужчина и две женщины 35 и 63 лет. Пострадавших на скорой госпитализировали в больницу. После осмотра врачами им было назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ДТП