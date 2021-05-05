В Самарской области 6 мая ожидаются заморозки до -2 градусов

Берегите здоровье и одевайтесь теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС предупредили об ухудшении погодных условий на территории Самарской области. Синоптики обещают завтра, 6 мая, заморозки до -2 градусов.

- Объявлен желтый уровень опасности. Местами в Самарской области, утром 6 мая 2021 года, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0… -2 градуса, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим, региональное МЧС предупреждает жителей Самарской области об опасности в период заморозков. Рекомендуется не допускать переохлаждения и одеваться теплее.

Кроме того, заморозки представляют угрозу для сельскохозяйственных растений. Дачникам и агрономам рекомендовали накрыть свои насаждения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, чтобы сохранить урожай.