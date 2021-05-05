Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев побил рекорд Федькова по голам в ФНЛ

Теперь Сергеев может обновить свой же рекорд ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Иван Сергеев обновил рекорд по голам в Футбольной национальной лиге. Форвард «Крыльев Советов» отметился дублем в перенесенном матче 35 тура ФНЛ, эти голы стали для Сергеева 38-ым и 39-ым в сезоне. Предыдущий рекорд – 38 голов – принадлежал Андрею Федькову. Он установил его в 2004 году будучи игроком грозненского «Терека».

Теперь Сергеев может обновить свой же рекорд ФНЛ. Для этого у нападающего «Крыльев Советов» есть два тура, в которых самарцы сыграют с «Краснодаром-2» дома и с «Балтикой» на выезде.

Напомним, «Крылья» досрочно вышли в РПЛ, а в среду, 12 марта, сыграют в финале Кубка России против «Локомотива» в Нижнем Новгороде.