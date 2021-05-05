В Самарской области пройдут ежегодные соревнования «Тур по Краю – 2021»

Соревнования пройдут с 8 по 10 мая 2021 года

В Самарской области с 8 по 10 мая 2021 года пройдут ежегодные соревнования «Тур по Краю». Организатором соревнований выступает некоммерческое партнерство «Спортивно-туристический клуб «ВелоСамара».

«Тур по Краю» - это многодневная спортивно-туристская гонка и автоэкспедиция. В этом году участники соревнований прокатятся по Богатовскому, Волжскому, Кинель-Черкасскому, Кинельскому и Нефтегорскому районам Самарской области. Во время состязания участники смогут продемонстрировать не только уровень своей физической и туристской подготовки, а также показать навыки самостоятельной и командной работы.

- Старт и финиш будет на железнодорожной станции «Кротовка» в Кинель-Черкасском районе. Старт велопробега 8 мая в 11:30, - рассказали организаторы.

Для участия необходимо пройти регистрацию, после чего участникам будет присвоены номера команды или индивидуальный номер в категории «Спорт-Соло». Также организаторы дадут каждому карту с обозначенными контрольными пунктами, описанием маршрута и местами ночевки, а также раздадут наклейки и информационные буклеты от спонсоров.

Кроме велосипедистов, в соревновании смогут принять участие и автолюбители. Для них предусмотрены специальные маршруты, в зависимости от проходимости автомобиля.

- Это не безбашенное ралли, где есть риск распрощаться с любимым автомобилем. Прежде всего, это познавательная экспедиция на время, а автокатегория позволит невелосипедным компаниям принять в ней участие, - отметили организаторы.

Соревнование для автолюбителей проходит в один день, протяженность трассы 180-260 км. Старт автосоревнования намечен на 10 мая в 10:00 от Музейного комплекса в поселке Формальный Кинельского района. Финишировать участники будут вместе с велосипедистами в Кротовке.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте е http://velosamara.ru/ и в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/tdk.samara.