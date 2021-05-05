Пошли на дело с младенцем на руках: в Самаре молодых родителей разыскивают за разбой

Силовики уже установили личности подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Люблю своего Мишеньку» - такой статус стоит в соцсетях у самарчанки Елены, которую разыскивают по подозрению в совершении разбойного нападения на гипермаркет.

- Сообщение о преступлении в дежурную часть поступило примерно в час ночи 3 мая, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Парень и девушка, угрожая охране и продавцу ножом, вышли из торговой точки, не заплатив. С собой, по предварительным данным, унесли две палки колбасы и четыре банки красной икры. Хотели взять еще сыр, но передумали.

Вместе с парочкой на дело «пошел» младенец, одетый в розовое. Силовики уже установили личности подозреваемых. Елене 31 год, она замужем за Михаилом, дочку родила этой зимой.

Уголовное дело уже возбудили по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой с применением оружия», санкции статьи предусматривают до 10 лет реального лишения свободы.